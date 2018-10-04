Омский боец Шлеменко читает сказки и книги по парапсихологии

СЕГОДНЯ 08:09 2018-10-04T08:09:27+03:00

Своими литературными предпочтениями он поделился в интервью

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Боец ММА, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко знаменит своими нокаутами и зрелищными боями. Омский спортсмен сейчас тренирует себя и нескольких учеников.

В интервью порталу «Горький» он поделился своими литературными предпочтениями. Оказалось, Шлеменко предпочитает «жизненную» литературу. Например, книги Валентина Юрьевича Катасонова по экономике и Анатолия Клесова по генетике. В последнее время он увлекся книгами и лекциями по парапсихологии.

Александр много читает с детьми, особенно русские сказки. Среди последних прочитанных книг «Бесы» Федора Достоевского.