2018-10-04T08:09:27+03:00
Общество

Омский боец Шлеменко читает сказки и книги по парапсихологии

Своими литературными предпочтениями он поделился в интервью
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Боец ММА, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко знаменит своими нокаутами и зрелищными боями. Омский спортсмен сейчас тренирует себя и нескольких учеников.

В интервью порталу «Горький» он поделился своими литературными предпочтениями. Оказалось, Шлеменко предпочитает «жизненную» литературу. Например, книги Валентина Юрьевича Катасонова по экономике и Анатолия Клесова по генетике. В последнее время он увлекся книгами и лекциями по парапсихологии.

Александр много читает с детьми, особенно русские сказки. Среди последних прочитанных книг «Бесы» Федора Достоевского.

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