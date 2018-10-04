2018-10-04T07:26:20+03:00
Общество

Из Омска запустят дешевые рейсы в Екатеринбург и Красноярск

На это из бюджета выделят 10 млн рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В ближайшее время можно будет летать в Красноярск и Екатеринбург без пересадок в других городах. Регулярные рейсы из Омска запустит авиакомпания «НордСтар», часть стоимости билетов по этим направлениям начнут компенсировать перевозчикам из регионального бюджета.

Рейсы в Екатеринбург и Красноярск будут летать два раза в неделю в прямом и обратном направлении, их планируют запустить уже в этом году.

- Для нас интересен Север, а также южные направления, – цитирует официальный портал областного правительства министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Андрея Посаженникова.

Для омичей уже открыт субсидируемый властями рейс до Новосибирска. Но сейчас он вышел на самоокупаемость и бюджетную поддержку его уберут.

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