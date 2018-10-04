2018-10-04T07:06:30+03:00
Общество

Омичи уже жалуются на дорогу возле Юбилейного моста после его открытия

Водители считают, что на улице Ленина неправильно настроены светофоры
Станислав МУХИН
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По мосту первым делом запустили новые пазики, которые на днях пришли в Омск.По мосту первым делом запустили новые пазики, которые на днях пришли в Омск.Фото: Анна МИКУЛА
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Не прошло и суток с открытия Юбилейного моста после реконструкции. А уже появились первые жалобы на этот участок дороги. Водители как один жалуются в соцсетях на неправильную работу светофоров. По словам автомобилистов, они установлены каждый 150 метров и работают как попало. Из-за этого омичи попадают в пробки.

- Проехали мы светофор на Партизанской - утыкаемся в светофор на Лермонтова. И 35 секунд ждать, только вроде бы тронулись, через 100 метров снова встали, но уже на 45 секунд. Машины с улицы Броз Тито спокойно проезжают за 10-15 секунд, мы же просто стоим на красный, - жалуется один из жителей Омска. - Дальше светофор на улице Чкалова, снова стоим, чуть более 20 секунд. Улица Короленко и снова больше 40 секунд ждем.

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