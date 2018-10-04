2018-10-04T07:09:45+03:00
Общество

Бюджет Омска увеличили на 460 млн

167 млн из этой суммы пойдут на общественный транспорт
Анна МИКУЛА
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Депутаты Омского горсовета обсудили изменения в бюджете города. После поправок доходы городской казны составили 17,6 млрд рублей, а расходы - 18,3 млрд.

- Мы получили трасферты из областного бюджета, в том числе средства на выполнение майских указов президента - увеличение зарплаты бюджетников, - заявил журналистам спикер Омского городского совета Владимир Корбут. - В целом бюджет остается дефицитным, но надеемся, что основные задачи по улучшению жизни омичей, постепенно будут претворяться в жизнь, в том числе и за счет поддержки вышестоящих бюджетов. Напомню, что губернатором поставлена задача изыскать средства в городском бюджете для участия во всех федеральных программах и получения финансирования для реализации программ комфортной городской среды, образования, транспорта, ремонта дорог.

Как отметил председатель финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов, это не последние поправки в бюджет текущего года, изменения будут еще вноситься. Он напомнил, что сегодня горсовет также одобрил выделение средств на компенсацию межтарифной разницы для предприятий транспорта - в размере 167 млн рублей.

- Это позволит нам удержать стоимость проезда в транспорте 22 рубля. Это, скорее всего, последняя корректировка в этом году, и тогда общая сумма дотаций транспортникам составит 760 млн рублей. Большая сумма, поэтому сегодня городская администрация ведет работу по уменьшению расходов на эти цели в дальнейшие периоды, - отметил Федотов.

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