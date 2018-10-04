В центре Омска нашли дорожный знак сразу с тремя ошибками

СЕГОДНЯ 06:56 2018-10-04T06:56:55+03:00

Ошибки были как в русском языке, так и в английском

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На улице Ленина после комплексного благоустройства появились новые дорожные знаки и указатели достопримечательностей города. На одной из табличек омичи заметили сразу три ошибки! И если неточность в английском еще можно простить, то в слове на русском языке была допущена грубая орфографическая ошибка: прилагательное «выстОвочный» почему-то написали через "О".

В английском же неточность допущена в написании слова artists (художники), а на табличке некое artiss. Добавим, что и в целом перевод слова «союз» в словосочетании «союз художников» не совсем корректен. На табличке написано: “the association” вместо привычного union.

Ошибку допустили и в написании английского варианта фамилии основателя города – Бухгольца. На табличке фамилия почему-то написана «Bucholz» вместо Buhgolts.