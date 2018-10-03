Мэр Фадина попросила многодетную мать не перебивать ее

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-03T14:53:18+03:00

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После очередного заседания Омского городского совета, на котором присутствовала мэр Оксана Фадина, с вопросами дали возможность выступить простым омичам.

На выступление записалась многодетная мать Наталья Синельник. Женщина была настроена по-боевому и несколько раз во время своей импровизированной речи повышала голос. Она рассказала о наболевшей проблеме - проездах к кварталам, где стоят их дома. Наталья даже упрекнула мэра, что та не была на месте, чтобы разобраться в ситуации.

- Я была на этой территории, - заявила Фадина. - Я сейчас не обязана отчитываться, мэр объезжает территории, я была там без камер, не публично, это мое право и моя обязанность. Если нужно, мы можем организовать встречу. Что же касается публичного заявления, что мы ничего не делаем...

Наталья Синельник попыталась перебить главу города.

- Не надо меня перебивать. Мэра вообще не надо перебивать. Я вас же внимательно выслушала, послушайте меня, постараюсь все объяснить - без эмоций, - спокойно ответила Фадина.