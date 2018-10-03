В Омске закрыли массажный салон, где предоставляли интимные услуги

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-03T14:32:35+03:00

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37-летняя владелица салона маскировала свою деятельность по организации проституцией под услуги массажа. Салон находился в центре Омска, на улице Кемеровской.

Сотрудники полиции в ходе обыска обнаружили предметы одежды, вещи и документы и деньги, принадлежащие «ночным бабочкам». Также они поямали с поличным 22-летнюю омичку, оказывавшую сексуальные услуги за деньги. Всего задержали восемь женщин в возрасте от 18 до 33 лет. Их доставили в полицию.

Сейчас деятельность салона прекращена. За организацию занятия проституцией владелице грозит лишение свободы до 5 лет.