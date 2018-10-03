Омского ветерана избили из-за клочка земли

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-03T14:25:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятная история приключилась с ветераном войны Николаем Щербаковым из села Андреевка. Дедушка утверждает, что сосед ежедневно его терроризирует из-за клочка земли площадью два метра. У пенсионера там огород, а его оппонент хочет, чтобы там ничего не росло.

- Конфликт у нас уже пять лет. Вот у меня забор, он ломает его, а у меня огород. Я что ни загорожу, он ломает. Уже пять лет этот конфликт идет. Он с самого начала начал, чтобы два метра земли оставить между мной и им, а я не могу, у меня земля приватизирована, восстановленные границы, я никакое право не имею ему отдать землю, - приводит слова ветерана «12 канал».

Накануне словесная ссора переросла в потасовку. Сосед избил несговорчивого пенсионера, так, что тот даже потерял сознание. После этого он несколько дней провел в больнице.

В деле спорщиков сейчас разбирается региональная полиция.