В Омске на ночь перекроют мост у телецентра

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-03T14:17:50+03:00

Это произойдет с 4 на 5 октября

Изменить размер текста: A A

С 23.00 4 октября до 04.00 5 октября будет ограничено движение от отдельным полосам на мосту 60-летия ВЛКСМ.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Омска, это связано с проведением работ по поверке комплекса фиксации правонарушений Vocord Traffic силами Федерального казенного учреждения «Центр стандартизации и метеорологии».

Водителям рекомендуются быть более внимательными на дороге и ориентироваться на информационные щиты, которые установят на этом участке.