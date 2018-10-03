2018-10-03T14:17:50+03:00
Общество

В Омске на ночь перекроют мост у телецентра

Это произойдет с 4 на 5 октября
Анна МИКУЛА
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Водителям советуют быть внимательнее.Водителям советуют быть внимательнее.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 23.00 4 октября до 04.00 5 октября будет ограничено движение от отдельным полосам на мосту 60-летия ВЛКСМ.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Омска, это связано с проведением работ по поверке комплекса фиксации правонарушений Vocord Traffic силами Федерального казенного учреждения «Центр стандартизации и метеорологии».

Водителям рекомендуются быть более внимательными на дороге и ориентироваться на информационные щиты, которые установят на этом участке.

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