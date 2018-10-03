2018-10-03T14:01:00+03:00
Общество

Пенсионерка целовала руки мэру на открытии Юбилейного моста

Таким способом, пожилая дама решила привлечь внимание Оксаны Фадиной к своей проблеме
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи не упускали возможности пообщаться с мэром.Омичи не упускали возможности пообщаться с мэром.Фото: Анна МИКУЛА
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На торжественном открытии Юбилейного моста присутствовали многие высокопоставленные чиновники, среди них была и мэр города Оксана Фадина. Омичи решили использовать возможность обратиться к представителям власти напрямую и обратить обратить их внимание на проблемы.

Одна из пенсионерок подошла к градоначальнице и начала рассказывать о своих бедах. Бабушка живет в многоквартирном доме по улице Арктической. Она никак не может добиться от управляющей компании, чтобы на детской площадке в их во дворе навели порядок. Женщина объяснила, что там вообще не убирают мусор. Поняв, что глава города внимательно ее слушает, эмоциональная старушка начала целовать Оксане Фадиной руки.

Мэр была явно удивлена таким поведением пенсионерки, но пообещала разобраться в ситуации. Ее помощник записал адрес и телефон омички.

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