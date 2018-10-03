В Омске за неделю ОРВИ заболели почти 9 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-03T13:48:56+03:00

Вирусы гриппа на территории региона пока не встречаются

Изменить размер текста: A A

В Омской области сейчас продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ. В целом это характерно для осени.

- В неделю с 24 по 30 сентября количество заболевших вирусными инфекциями увеличилось до 8721 случая, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Однако это число заболевших пока ниже эпидемического порога на 16,9%. Среди вирусов, вызвавших инфекции сейчас, встречаются риновирусы, коронавирусы и респираторно-синцитиальный вирусы. Вспышки гриппа на территории области пока не зафиксированы.

Чтобы не подхватить грипп и предотвратить тяжелые осложнения, врачи рекомендуют сделать прививку. Сейчас 39,9% взрослого населения и 37,1% детей уже последовали этому совету.