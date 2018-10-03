2018-10-03T13:48:56+03:00
Общество

В Омске за неделю ОРВИ заболели почти 9 тысяч человек

Вирусы гриппа на территории региона пока не встречаются
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичам рекомендуют прививаться от гриппа.Омичам рекомендуют прививаться от гриппа.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Омской области сейчас продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ. В целом это характерно для осени.

- В неделю с 24 по 30 сентября количество заболевших вирусными инфекциями увеличилось до 8721 случая, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Однако это число заболевших пока ниже эпидемического порога на 16,9%. Среди вирусов, вызвавших инфекции сейчас, встречаются риновирусы, коронавирусы и респираторно-синцитиальный вирусы. Вспышки гриппа на территории области пока не зафиксированы.

Чтобы не подхватить грипп и предотвратить тяжелые осложнения, врачи рекомендуют сделать прививку. Сейчас 39,9% взрослого населения и 37,1% детей уже последовали этому совету.

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