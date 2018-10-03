Электрокар польского путешественника зарядили в Омске

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-03T13:28:20+03:00

25 тысяч километров – такой путь за четыре месяца проделал известный путешественник-экстремал из Польши Марек Каминский.

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Выехав в мае из польского города Закопане, он проехал через семь стран: Литву, Латвию, Эстонию, Россию, преодолел территорию Монголии, Китая и Южной Кореи, и, наконец, финишировал в Японии. Сейчас путешественник возвращается обратно в Польшу тем же маршрутом.

В России стратегическим партнером проекта выступила компания «Россети». На протяжении всей экспедиции работники предприятий энергетики, входящих в состав Группы компаний, обеспечивали подзарядку электрокара. В Омске экологически чистым топливом автомобиль зарядили специалисты филиала «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Омскэнерго».

Несмотря на длительность путешествия и сопутствующие трудности - в пути Мареку Каминскому пришлось столкнуться с экстремальными для лета погодными условиями и оперативно устранять небольшие технические неполадки – настроение путешественника было приподнятое. Он признался, что ему было приятно встретить в России множество людей, готовых прийти на помощь.

- Я очень благодарен коллективу «Омскэнерго» за теплый прием, за то, что поддерживали меня в пути по территории Омской области: не только помогали заряжать автомобиль, но и оказывали техническое сопровождение, когда это было необходимо.

Свои впечатления за время проекта «Экспедиция без следа» Марек Каминский планирует изложить в будущей книге. Он рассказал журналистам, что такой способ путешествовать позволил ему лучше прочувствовать жизнь и атмосферу городов, погрузиться в культуру и быт людей, проживающих в местах, которые ему довелось посетить.

- Цель моего путешествия – показать, что современные технологии могут работать не только на преобразование природы, но и на ее сохранение, разумное и умеренное потребление ее благ. Для меня крайне важно, что, передвигаясь на электромобиле, человек сводит к минимуму свое воздействие на окружающую среду. Это не только экономически выгодный, но и экологически безопасный вид транспорта.

Сегодня по улицам Омска разъезжают более десятка эко-автомобилей. Представители сообщества омских «лифоводов» - как они сами себя называют (от названия марки «Nissan Leaf») – специально приехали пожать руку путешественнику.

Владелец электрокара Юрий Иванников уверен, что с развитием зарядной инфраструктуры в Омске количество таких «железных коней» будет увеличиваться.

- Сейчас мы заряжаем свои авто кто дома, кто на даче, кто в гараже. Это не очень удобно. С нетерпением ждем, когда «Омскэнерго» откроет электрозаправки. Мы будем их постоянными клиентами!

Эти планы скоро станут реальностью. В 2018 - 2019 годах филиал МРСК Сибири – «Омскэнерго» построит в Омске и районах области пять зарядных станций для электромобилей.