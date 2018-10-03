В Омске запланировали ремонт Ленинградского моста

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-03T12:30:19+03:00

Власти пообещали, что его не будут перекрывать

Изменить размер текста: A A

После открытия Юбилейного моста, мэр Омска сообщила, что следующий на очереди Ленинградский мост. Разговоры, что мост нуждается в ремонте идут уже давно.

По словам Оксаны Фадиной, заключение о состоянии моста было получено еще 6 сентября. Скоро можно будет приступать к его реконструкции. Мэр отметила, что администрация города будет делать все возможное, чтобы полностью не перекрывать мост, а провести текущий ремонт без остановки транспортных средств.

Ленинградский мост старше Юбилейного моста. Его строительство завершилось в 1959 году. Очевидно, что он тоже требует ремонта.