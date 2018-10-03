2018-10-03T12:27:04+03:00
Происшествия

Омич-рецидивист изнасиловал дачницу

Суд признал его виновным
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Насильника-рецидивиста уже отправили в колонию.Насильника-рецидивиста уже отправили в колонию.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Этим летом 42-летний мужчина забрел на территорию СНТ «Заря». Там он приметил 53-летнюю омичку, которая работала на своем садовом участке. Он ворвался к ней в дом и изнасиловал, после чего он скрылся. Преступника по горячим следам полицейские нашли через сутки.

Оказалось, что мужчина уже ранее был судим за изнасилование и покушение на убийство. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Омской области, теперь рецидивисту назначили наказание в виде 3 лет 10 месяцев в колонии строгого режима.

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