Омич-рецидивист изнасиловал дачницу

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-03T12:27:04+03:00

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Этим летом 42-летний мужчина забрел на территорию СНТ «Заря». Там он приметил 53-летнюю омичку, которая работала на своем садовом участке. Он ворвался к ней в дом и изнасиловал, после чего он скрылся. Преступника по горячим следам полицейские нашли через сутки.

Оказалось, что мужчина уже ранее был судим за изнасилование и покушение на убийство. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Омской области, теперь рецидивисту назначили наказание в виде 3 лет 10 месяцев в колонии строгого режима.