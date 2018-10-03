2018-10-03T11:55:11+03:00
Происшествия

На омской трассе водитель сбил пешехода и скрылся

Сейчас его разыскивает полиция
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Водитель сбил пешехода и скрылсяВодитель сбил пешехода и скрылсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Очередная авария произошла на дороге в Омской области накануне вечером, 2 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 263 километре трассы Омск-Тара в Большереченском районе. Водитель сбил 31-летнего мужчину, который переходил дорогу, и скрылся, не оказав ему никакой помощи.

Как сообщает пресс-служба омской полиции, мужчину доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

Личность водителя, а также марка машины неизвестна. Сейчас полицейские разыскивают очевидцев случившегося, чтобы установить все подробности и наказать виновного. Всех, кто мог что-то видеть, просят позвонить по телефонам: 79-33-88 или 02.

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