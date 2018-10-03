2018-10-03T12:02:51+03:00
Общество

В Омске рок-музыканты споют для бездомных животных

Полученные от концертов средства пойдут в приюты
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Рок-музыканты споют для бездомных животныхРок-музыканты споют для бездомных животныхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В ближайшие дни в Омске пройдет серия концертов, все сборы от которых направят зоозащитным организациям: приютам «Друг» и «Омские Хвостики», а также благотворительному фонду помощи животным «Общий мир». Концерты проходят со 2 по 6 октября в омских клубах.

Сегодня, 3 октября, в клубе «Панк-гараж» на улице Подгорной, 2 в 18.00 начнется выступление группы «Поспишь Потом» из Нижнего Новгорода.

В четверг, 4 октября, в SuperBurger на улице Ленина, 14 в 20.00 на сцену выйдут «Звезды» из Санкт-Петербурга.

В пятницу, 5 октября, в Rock Cafe на улице Лермонтова, 63 с 19.00 выступят сразу несколько участников: Katana Sunrise, EVERYBODY DANCE!, Militant Mind, PalmLine, HAZEWOOD.

В субботу, 6 октября, в фолк-рок баре «Викинг» на улице Орджоникидзе, 42 с 20.00 выйдут на сцену SANITARIUM, KDRR, REACTION TIME, NutBreakeR, Illusion of Reality, drungs.

Вход на концерты за пожертвования. Также там будут работать волонтеры, которым можно передать корм и медикаменты для животных.

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