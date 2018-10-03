Кресла для омского музыкального театра привезут из «Арены Омск»

СЕГОДНЯ 08:27 2018-10-03T12:13:31+03:00

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Начало театрального сезона в омском музыкальном театре переносили уже неоднократно. Все из-за недобросовестных поставщиков кресел для зрительного зала. Руководство театра решило больше не откладывать открытие. Несмотря на проблемы с мебелью, первый спектакль покажут уже сегодня, 3 октября.

Для удобства зрителей приняли решение перевезти и установить кресла из аварийной «Арены Омск», ведь там они сейчас не могут использоваться по назначению.

Как сказали в пресс-службе театра, в зрительном зале сейчас установили 680 временных кресел. Однако это не сиденья для болельщиков с трибун комплекса, а мебель, специально купленная для проведения мероприятий в этом спортивном сооружении. Ее устанавливали на самой арене, куда приглашали, в том числе vip-гостей. У кресел мягкие спинки и сиденья, но нет подлокотников.

Когда в театр поставят постоянные кресла, пока не известно. Подрядчик обещает сделать это в максимально короткие сроки. Тем временем, из-за временных неудобств билеты на спектакли продаются со скидкой.