2018-10-03T12:17:43+03:00
Общество

В Омске насчитали 5 миллиардеров и больше 7 тысяч миллионеров

Такие данные обнародовали в налоговой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Налоговая подвела итогиНалоговая подвела итогиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Доход за год свыше 1 миллиона рублей имеют 7604 жителя Омска и области, такие данные за 2017 год предоставили в Управлении федеральной налоговой службы по Омской области. Количество миллионеров увеличилось по сравнению с 2016 годом на 1191 человек. В ведомстве отметили, что в их число входят как предприниматели, так и те, кто получил доход от продажи имущества или ценных бумаг.

Налогоплательщиков с доходом более 1 млрд рублей за год насчитали всего пять. для сравнения в 2016 году из было на два человека больше.

В УФНС также рассказали, что число омичей, которые воспользовались правом налогового вычета, растет с каждым годом. Количество выплаченных социальных налоговых вычетов выросло на 16,9%, а вычетов на приобретение жилья - на 7%.

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