В Омске осудили водителя-наркомана, устроившего ДТП с тремя машинами

СЕГОДНЯ 07:43 2018-10-03T08:04:45+03:00

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30-летнего омича признали виновным по статье "Нарушение находящимся в состоянии опьянения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

В суде установлено, что 20 декабря 2017 года утром водитель, ехавший на своей Mazda в состоянии наркотического опьянения по улице Заозерной в сторону моста имени 60-летия ВЛКСМ, не справился с управлением. Он выехал на встречку и устроил тройное ДТП. В результате его пассажир получил тяжкие травмы. Водитель вину признал частично. Он отрицал, что был под воздействием наркотиков в момент происшествия.

- Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.