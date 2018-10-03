2018-10-03T12:22:42+03:00
Общество

В Омск вернется бабье лето

Теплая погода продержится до выходных
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске потеплеет до 22 градусовВ Омске потеплеет до 22 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
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По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в Омске потеплеет до 22 градусов, осадков также не ожидается.

Теплеть начнет уже сегодня, 3 октября. Днем воздух прогреется до 16 градусов тепла, ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Осадки ожидаются лишь местами. Завтра омичей ждет +18 градусов, но ветер немного усилится.

Настоящее бабье лето придет в Омск лишь в пятницу. 5 октября ожидается потепление до +22 градусов. Дождей не прогнозируют. Ветер будет дуть теплый, юго-восточный, но с порывами до 16 м/с.

Такая погода сохранится в Омске и области и на выходных.

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