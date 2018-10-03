2018-10-03T12:20:33+03:00
Общество

Омск занял 44-е место в рейтинге хороших дорог

Всего в списке 78 городов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омск занял 44 место в рейтинге хороших дорогОмск занял 44 место в рейтинге хороших дорогФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В основе исследования лежит опрос местных жителей, который проводили в 2018 году. Аналитики интересовались мнением людей о состоянии дорог, а также о работе общественного транспорта и дорожной полиции. Исследование провел Финансовый университет при Правительстве РФ.

В рамках опроса жители городов с населением более 250 тысяч человек ответили на несколько вопросов о состоянии дорог. Положительно оценили их качество в Омске только 50% омичей, довольны работой общественного транспорта уже 72% местных жителей. Работа ГИБДД не вызывает нареканий у 88% опрошенных.

В лидерах рейтинга удовлетворенности дорогами находятся Грозный, Казань, Череповец, Тюмень и Нижневартовск. Худшие оценки от жителей получили Астрахань, Симферополь, Владикавказ, Владивосток и Иваново.

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