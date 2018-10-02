Информацию о пропавших детях разместят на огромном экране

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-02T14:23:44+03:00

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На рекламных экранах города теперь будут размещать информацию о потерявшихся детях, актуальных видах мошенничества и социальную рекламу.

- Первые видеоролики показали сегодня на огромном экране по адресу Красный Путь, 28. В мэрии сказали, что такой способ размещать информацию гораздо дешевле, чем на баннерах. Сейчас владелец экрана бесплатно размещает информацию о подростке, ушедшем из дома, а также пять коротких видео о способах мошенничества. Вся информация о пропавших детях будет размещаться только с согласия родителей, - сообщили в городской мэрии.

В дальнейшем также планируется задействовать для социальных целей экраны на улице Маршала Жукова у Фрунзенского моста и на улице Герцена на пересечении с улицей Фрунзе.