Омича будут судить за ложное сообщение о взрыве в ТК «Парус»

2 Окт. 14:11 2018-10-02T14:14:42+03:00

Ему грозит три года колонии

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В суде будут рассматривать уголовное дело в отношении омского лже-террориста.

Мужчина 20 июня позвонил со своего телефона в службу спасения и сказал, что в торговом комплексе «Парус» на улице Ватутина готовится взрыв. По вызову сразу же выехали специальные службы, но после обследования комплекса, бомбу не обнаружили.

С какой целью омич решил напугать людей, пока неизвестно. Однако теперь его обвиняют по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Как рассказали в Кировском суде, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.