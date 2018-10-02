Омича будут судить за ложное сообщение о взрыве в ТК «Парус»
Ему грозит три года колонии
«Шутнику» грозит до трех лет колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В суде будут рассматривать уголовное дело в отношении омского лже-террориста.
Мужчина 20 июня позвонил со своего телефона в службу спасения и сказал, что в торговом комплексе «Парус» на улице Ватутина готовится взрыв. По вызову сразу же выехали специальные службы, но после обследования комплекса, бомбу не обнаружили.
С какой целью омич решил напугать людей, пока неизвестно. Однако теперь его обвиняют по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры».
Как рассказали в Кировском суде, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.