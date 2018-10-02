2018-10-02T14:14:42+03:00
Общество

Омича будут судить за ложное сообщение о взрыве в ТК «Парус»

Ему грозит три года колонии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
«Шутнику» грозит до трех лет колонии.«Шутнику» грозит до трех лет колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В суде будут рассматривать уголовное дело в отношении омского лже-террориста.

Мужчина 20 июня позвонил со своего телефона в службу спасения и сказал, что в торговом комплексе «Парус» на улице Ватутина готовится взрыв. По вызову сразу же выехали специальные службы, но после обследования комплекса, бомбу не обнаружили.

С какой целью омич решил напугать людей, пока неизвестно. Однако теперь его обвиняют по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Как рассказали в Кировском суде, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Фадина попросила многодетную мать не перебивать ее
В Омске закрыли массажный салон, где предоставляли интимные услуги
Омского ветерана избили из-за клочка земли
В Омске на ночь перекроют мост у телецентра
Пенсионерка целовала руки мэру на открытии Юбилейного моста
В Омске за неделю ОРВИ заболели почти 9 тысяч человек
Электрокар польского путешественника зарядили в Омске
В Омске запланировали ремонт Ленинградского моста
Омич-рецидивист изнасиловал дачницу
Tele2 обеспечит связью журналистов
На омской трассе водитель сбил пешехода и скрылся
АО «Омск РТС» получило паспорт готовности к осенне-зимнему периоду
В Омске рок-музыканты споют для бездомных животных
Бывшей сотруднице «Омской правды», оказавшейся в хосписе, собирают деньги
Кресла для омского музыкального театра привезут из «Арены Омск»
В Омске насчитали 5 миллиардеров и больше 7 тысяч миллионеров
Мелкая моторика — один из видов моторики.
Телеканал «Пятница!» запускает проект по поиску биологических родителей
В Омске осудили водителя-наркомана, устроившего ДТП с тремя машинами
В Омск вернется бабье лето
Омск занял 44-е место в рейтинге хороших дорог
Омский инспектор колонии № 7, осужденный за издевательства над зэками, подал апелляцию
Информацию о пропавших детях разместят на огромном экране
Абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе с безлимитным интернетом
В «Омскэнерго» поздравили ветеранов с Днем добра и уважения
Цифровизацию электросетевого комплекса обсудили в Омске на заседании научно-технического совета МРСК Сибири
В Омск не пустили 142 тонны морской рыбы