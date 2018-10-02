В «Омскэнерго» поздравили ветеранов с Днем добра и уважения

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-02T12:56:17+03:00

Традиционное чествование ветеранов состоялось в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») - «Омскэнерго» в канун Дня добра и уважения

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По доброй традиции ежегодно праздничные мероприятия проходят в производственных отделениях предприятия во всех районах Омской области. В этом году встречи были особенно символичны: в августе омская энергосистема отметила 75-летний юбилей со дня основания. Энергетиков, стоявших у истоков энергосистемы региона, поздравили руководители производственных отделений, работники предприятия.

В производственном отделении «Западные электрические сети» филиала для гостей была организована концертная программа. Музыкальными номерами зрителей порадовали творческие коллективы Омска, а также будущие энергетики – студенты профильных вузов, бойцы энергоотряда. Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Сергей Моденов поблагодарил ветеранов за вклад в развитие предприятия:

- В том, что сегодня «Омскэнерго» успешно решает производственные задачи, занимается модернизацией энергообъектов, строит новые подстанции, осваивает современные технологии, есть большая заслуга ветеранов предприятия. От всей души благодарю за вашу работу, за вашу отзывчивость, готовность и сейчас помочь нам советом, - отметил Сергей Моденов.

Предприятие оказывает всестороннюю поддержку энергетикам, находящимся на заслуженном отдыхе. Сегодня их численность составляет более 1,2 тысяч человек. В течение года работники «Омскэнерго» оказывают посильную помощь в содержании и уборке их домов и придомовых территорий: готовят под посадки огород, помогают в заготовке дров, моют окна, высаживают цветы. В лучших традициях наставничества ветераны делятся богатым профессиональным опытом с представителями молодого поколения энергетиков, участвуют в мероприятиях филиала по патриотическому воспитанию молодежи. Кроме того, ветераны являются почетными гостями спортивных и культурно-массовых мероприятий.