Цифровизацию электросетевого комплекса обсудили в Омске на заседании научно-технического совета МРСК Сибири

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-02T12:52:40+03:00

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В течение двух дней главные инженеры филиалов МРСК Сибири из Омска, Алтайского края, Красноярска, Кузбасса, Читы, Бурятии, Хакассии под руководством заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера компании Игоря Сорокина делились практическим опытом создания цифровых электрических подстанций и цифровых районов электрических сетей.

В начале встречи энергетики выступили с докладами о ходе кампании по подготовке к осенне-зимнему периоду. Подводя итог, Игорь Сорокин подчеркнул, что замечаний у Системного оператора Единой энергетической системы, а также Ростехнадзора к МРСК Сибири нет. А это значит, что паспорт готовности к отопительному сезону будет получен в срок.

Продолжая работу научной сессии, главный инженер МРСК Сибири Игорь Сорокин отметил:

- Вопросы цифровизации являются приоритетными на уровне правительства страны. В соответствии со стратегией развития МРСК Сибири во всех регионах присутствия компании подстанции, которые проектируются в 2018 году и начнут строиться в 2019-2020 году, будут цифровыми. И сегодня в каждом филиале компании реализуется проект цифровой подстанции и цифрового района электрических сетей. Поэтому на заседании научно-технического совета мы заявляем о переходе к практическому решению задач по цифровизации, то есть приступаем к стадии реализации пилотных проектов.

Главный инженер филиала МРСК Сибири - «Омскэнерго» Сергей Капитонов рассказал о реализации проекта «Цифровая подстанция» и «Цифровой РЭС» на территории Омской области.

В этом году уже начались работы по проектированию реконструкции подстанции 35/10- кВ «Омская» которая снабжает электроэнергией жителей села Троицкое и поселка Новоомский Омского района. Планируется, что на базе существующего энергообъекта будет цифровая подстанция. Модернизация позволит не только полностью обеспечить электроэнергией активно развивающиеся районы, но и даст возможность потребителям снизить расходы на электроэнергию, а также сведет к минимуму вероятность технологических нарушений. Одновременно с реконструкцией подстанции «Омская» планируется реализация мероприятий по реконструкции распределительной сети от этого энергообъекта.

Омские энергетики презентовали коллегам инновационную разработку - своего рода фундамент информационной безопасности для цифровых сетей. Проект включает в себя различные способы защиты информации, в том числе с помощью шифрования каналов связи. Эта концепция найдет применение при внедрении дистанционно управляемого энергетического оборудования, например, реклоузеров.

В заседании научно-технического совета приняли участие и организации, которые занимаются проектированием цифровых энергообъектов. Планируется, что совместное общение поможет выработать единые подходы к цифровизации электросетевого комплекса СФО.

Игорь Сорокин подчеркнул, что для создания цифровой сети потребуется объединение усилий не только электросетевых компаний и проектных институтов: с каждым годом отрасли требуется все больше квалифицированных кадров.

Именно поэтому второй день научно-технического совета МРСК Сибири прошел в Энергетическом институте Омского государственного технического университета. Для гостей был организован круглый стол и экскурсия по инновационным площадкам омского вуза.

Проректор по учебной работе Александр Мышлявцев подчеркнул, что энергетика является одним из ключевых направлений развития современной экономики.

- Сотрудничество нашего вуза с областью энергетики насчитывает не одного десятилетие. Очень много кадров подготовлено нашим вузом в этой сфере. Я надеюсь, что те вопросы, которые мы обсудили сегодня, послужат дальнейшему укреплению наших связей. А это один из залогов того, что вы будете получать специалистов нужной квалификации, а для нас это залог стабильности нашего вуза в этом направлении.