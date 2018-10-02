В Омск не пустили 142 тонны морской рыбы

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-02T13:03:10+03:00

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В Омске задержали три вагона морской рыбы - сельдь, кижуч, форель, пангасиус, масляная рыба, хек, общая масса составляет 142 тонны. Продукты везли из Санкт-Петербурга в вагонах по железной дороге.

- Рыба перевозилась без соблюдения температурного режима, поэтому специалисты задержали ее, - сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Когда специалисты открыли вагоны, выяснилось, что температура в них была всего минус 11,8 градусов, а в некоторых коробках минус 6,3 градуса. Согласно нормам, рыбу должны перевозить при температуре не больше минус 18 градусов.

Теперь перевозчика привлекли к административной ответственности, а рыбу выгрузили на специальный склад без права использования.