2018-10-02T11:13:14+03:00
Общество

Омские пенсионеры активно женятся

При этом часто выбирают спутниц на несколько лет моложе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские пенсионеры активно устраивают свою личную жизнь.Омские пенсионеры активно устраивают свою личную жизнь.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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На начало года в Омской области зарегистрировали 490 тысяч пенсионеров, это каждый четвертый житель региона.

По данным Омскстата, большинство получающих пособия по старости - это женщины (71%). А в возрасте после 60 лет представительниц прекрасного пола и вовсе вдвое больше, чем мужчин.

Каждый второй пенсионер в регионе состоит в браке. Но и одинокие пенсионеры активно устраивают свою судьбу. Так, в 2017 году вступили в брак 352 мужчины и 175 женщин старше 50 лет. Отмечено, что омские пенсионеры предпочитают спутниц моложе их самих, но в 82% зарегистрированных браков женщины были в возрасте 50 лет и старше.

Также зарегистрированы несколько браков с ощутимой разницей в возрасте - четыре омича в возрасте 60 лет и старше выбрали в жены женщин в возрасте 30-34 года, четыре омички на пенсии выбрали мужей в возрасте 40-49 лет.

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