Как сэкономить на покупке лекарств

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-02T10:09:51+03:00

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Постоянные пользователи Apteka.ru выигрывают вдвойне. В первую очередь из-за цен, которые предлагает этот сервис по доставке лекарств. А во-вторых, из-за действующих сидок, акций и бонусных программ. Кстати, в Apteka.ru бонусные программы называют «витаминками». «Витаминки» - это баллы, которые начисляются за каждые 200 рублей заказа, а потом покупатель может использовать их в качестве скидки. Причем заработать «витаминки» можно просто ведя активную жизнь на этом интернет-сервисе: комментируя статьи на этом сайте, делая репосты в соцсетях, участвуя в программе «Приведи друга» и многое другое. Так или иначе, но результат того стоит – существенная экономия денег.

И, конечно же, как и везде здесь действуют скидки – в среднем до тысячи наименований товаров каждый день продаются со скидками! Причем скидки предлагает как сам сервис, так и производители. А потому всегда есть шанс очень выгодно купить тот или иной препарат.

Что касается акций, то на Apteka.ru они проводятся постоянно. Причем отслеживать их достаточно просто – нужно только подписаться на соответствующую рассылку и вы всегда будете в курсе какой товар можно выгодно купить и в какие сроки.

Подробнее об интернет-сервисе по поиску лекарств Apteka.ru читайте здесь.

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