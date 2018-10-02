Житель Омской области убил друга из-за мяса
Жители села Новокарасук Крутинского района распивали спиртные напитки, и в ходе застолья между двумя друзьями произошла ссора. Не поделили мясо, которое сельчане совместно заготовили, когда забивали скот.
- Один из мужчин, посчитавший себя обманутым, достал нож и попытался ударить им своего знакомого. Но обвиняемый в краже мяса был более крупного телосложения. Он выхватил нож из рук обидчика и нанес ему несколько ударов в грудь, - сообщает областная прокуратура.
После драки мужчина с травмами ушел к себе домой, но у него развилась острая дыхательная недостаточность и он умер.
На суде обвиняемый защищался тем, что нанесенные удары были необходимой обороной. Но суд такую версию опровергнул и назначил мужчине наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима