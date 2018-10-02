2018-10-02T10:00:11+03:00
Общество

Житель Омской области убил друга из-за мяса

Теперь ближайшие 7 лет он проведет в тюрьме
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Жители села Новокарасук Крутинского района распивали спиртные напитки, и в ходе застолья между двумя друзьями произошла ссора. Не поделили мясо, которое сельчане совместно заготовили, когда забивали скот.

- Один из мужчин, посчитавший себя обманутым, достал нож и попытался ударить им своего знакомого. Но обвиняемый в краже мяса был более крупного телосложения. Он выхватил нож из рук обидчика и нанес ему несколько ударов в грудь, - сообщает областная прокуратура.

После драки мужчина с травмами ушел к себе домой, но у него развилась острая дыхательная недостаточность и он умер.

На суде обвиняемый защищался тем, что нанесенные удары были необходимой обороной. Но суд такую версию опровергнул и назначил мужчине наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима

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