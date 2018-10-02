2018-10-02T08:49:32+03:00
Общество

В омском Музыкальном театре вместо новых кресел поставят стулья

Правда, билеты на такие места будут стоить дешевле
Анна МИКУЛА
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Билеты на места в «партере на стульях» будут стоить дешевле обычных.Билеты на места в «партере на стульях» будут стоить дешевле обычных.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Никак не могут завершить ремонт, который впервые за долгие годы проводят в музыкальном театре. В ходе работ позаботились о пожарной безопасности огромного здания, а также о его доступности для людей с ограниченными возможностями. Заменили стеклянные витражи в фойе, продолжают устанавливать новые окна.

Непредвиденные трудности обнаружились при ремонте санузлов театра. Это существенно затянуло окончание реконструкции. Кроме того, до сих пор не могут разрешить вопрос с установкой новых кресел в зрительном зале.

- Наш театр готов встретить вас обновленным. Однако планируемого преображения зрительного зала пока не произошло, - рассказали в театре. - В связи с увеличением срока доставки и монтажа театральных кресел Мебельным предприятием ООО «Театр-мебель», мы вынуждены установить временный партер из специальных мягких стульев. Очень надеемся в скором времени исправить эту ситуацию, а пока значительно снижаем стоимость билетов на наши концерты и спектакли.

К слову, билеты на места в «партере на стульях» будут стоить дешевле обычных.

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