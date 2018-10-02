Уголовник из Омской области убил соседа, вымогавшего деньги у его знакомого

СЕГОДНЯ 08:29 2018-10-02T08:31:59+03:00

Вахтовик, судя по всему, снова отправится за решетку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Недолго пробыл на свободе 31-летний вахтовик из Тары. Не так давно он освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство. 27 сентября мужчина отправился к 45-летнему соседу наводить порядок.

- По версии следствия, подозреваемый, бывший спортсмен, решив заступиться за своего знакомого, который пожаловался ему, что потерпевшей пропивает его заработок, пришел домой к потерпевшему и избил его, причинив множественные телесные повреждения, от которых тот скончался. «Скорую» на следующий день вызвал сосед погибшего, когда увидел, что мужчина не подает признаков жизни, - сообщает пресс-служба областного СУСК.

Предполагаемого убийцу задержали, сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.