2018-10-02T08:22:17+03:00
Общество

Центр Омска перекроют из-за Юбилейного моста

Движение ограничат из-за торжественного открытия
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мост ремонтировали на протяжении года.Мост ремонтировали на протяжении года.Фото: Федор СКВОРЦОВ
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Уже завтра, 3 октября, в 13.00 состоится торжественное открытие моста. На церемонии открытия ожидаются высокопоставленные гости: полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина.

Как сообщает просс-служба мэрии Омска, из-за мероприятий, будут перекрыты некоторые улицы в центре.

С 12.00 до 15.00 будет ограничено движение транспорта на следующих дорогах:

– улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Партизанской;

– улица Партизанская на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина;

– улица Щербанева на участке от улицы Бударина до улицы Ленина;

– улица Думская на участке от проспекта Карла Маркса до Юбилейного моста.

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