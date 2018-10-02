Центр Омска перекроют из-за Юбилейного моста
Уже завтра, 3 октября, в 13.00 состоится торжественное открытие моста. На церемонии открытия ожидаются высокопоставленные гости: полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина.
Как сообщает просс-служба мэрии Омска, из-за мероприятий, будут перекрыты некоторые улицы в центре.
С 12.00 до 15.00 будет ограничено движение транспорта на следующих дорогах:
– улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Партизанской;
– улица Партизанская на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина;
– улица Щербанева на участке от улицы Бударина до улицы Ленина;
– улица Думская на участке от проспекта Карла Маркса до Юбилейного моста.