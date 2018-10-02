Омичи просят у губернатора отремонтировать СКК Блинова

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-02T08:18:01+03:00

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Жители Октябрьского и Центрального округов Омска обратились в соцсетях с обращением к губернатору. Александра Буркова просят посодействовать в ремонте здания СКК имени Блинова, которое уже несколько лет закрыто из-за аварийного состояния.

- Мы просим от себя лично и от имени горожан города Омска, которые проголосовали за вас. В центре стоит прекрасное здание 1987 года постройки, которое постепенно рушится, - говорится в посте, размещенном в паблике «Омск ВК». Течет крыша уже 18 лет, начинается разрушение стен. Наш СКК имени Блинова неоднократно занимал первые места в районных и краевых конкурсах, как лучшее досуговое учреждение. Мы ежегодно выполняли план по мероприятиям, по финансовым сборам о мероприятий на платной основе. Вы в своих выступлениях неоднократно говорили, что надо возрождать культуру, и начинать надо вот с таких зданий.

Под этим постом администраторы запустили голосование, где интересуются у омичей, нужно ли восстанавливать здание. Положительно проголосовали 1583 человека из 1945.