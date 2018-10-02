Омичи просят у губернатора отремонтировать СКК Блинова
Жители Октябрьского и Центрального округов Омска обратились в соцсетях с обращением к губернатору. Александра Буркова просят посодействовать в ремонте здания СКК имени Блинова, которое уже несколько лет закрыто из-за аварийного состояния.
- Мы просим от себя лично и от имени горожан города Омска, которые проголосовали за вас. В центре стоит прекрасное здание 1987 года постройки, которое постепенно рушится, - говорится в посте, размещенном в паблике «Омск ВК». Течет крыша уже 18 лет, начинается разрушение стен. Наш СКК имени Блинова неоднократно занимал первые места в районных и краевых конкурсах, как лучшее досуговое учреждение. Мы ежегодно выполняли план по мероприятиям, по финансовым сборам о мероприятий на платной основе. Вы в своих выступлениях неоднократно говорили, что надо возрождать культуру, и начинать надо вот с таких зданий.
Под этим постом администраторы запустили голосование, где интересуются у омичей, нужно ли восстанавливать здание. Положительно проголосовали 1583 человека из 1945.
СКК "Блинова" спасите ради бога - Live.Спортивно-концертный комплекс имени В. Блинова находится на улице Декабристов, в конце бульвара Мартынова (Центральный административный округ). В январе 1975 года председатель Совета Министров СССР Косыгин А. Н. подписал постановление о строительстве в Омске крытого катка с искусственным льдом. Более 10 лет велось строительство по индивидуальному проекту, одно время СКК стоял законсервированным , но руководство области добилось возобновления строительства. 30 октября 1986 года Государственная приемная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию здания крытого катка на 5500 посадочных мест с оценкой отлично [1]. Первый матч состоялся 6 февраля 1987 в присутствии 4500 зрителей[2][3]. Матч, сыгранный 6 февраля, можно без преувеличения назвать историческим. Первым соперником Авангарда на новой арене стала кирово-чепецкая Олимпия . Итог той памятной встречи 11:4 в пользу омичей. Автором первой шайбы стал капитан Авангарда Виктор Граф, сделавший в той игре дубль.Ворота Авангарда защищал Сергей Храмцов