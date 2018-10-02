Омский депутат заявил, что скоро вся медицина будет платной

СЕГОДНЯ 07:58 2018-10-02T08:02:15+03:00

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Депутат Законодательного собрания Омской области и главврач МСЧ-9 поделился своими соображениями по поводу целессобразности сохранения бесплатной медицины. По его мнению, эта система давно изжила себя и рано или поздно все-таки придется перейти на полностью платные услуги врачей.

- Рано или поздно мы все придем к частной медицине. Если сегодня частной медицины у нас «кот наплакал», то спустя время основная доля медицины будет частной. И это правильно, потому что все требуют от нас качества, а качество всегда требует денег, - цитирует Шаповалова сайт «ВОмске». - Надо увеличивать количество «частников», давать им возможность заработать, тогда выровняются и цены, и ситуация. Бесплатная медицина - это иллюзия. Платит либо пациент, либо государство, но требования растут, и государство со всем не справляется и не в состоянии финансировать те объемы, которые требует от нас население. Частная медицина - будущее нашего здравоохранения, в котором должны быть представлены все виды собственности.