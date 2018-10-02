Один вахтовик из Омска задушил другого

СЕГОДНЯ 07:51 2018-10-02T07:52:08+03:00

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Не смогли найти общий язык земляки уехавшие из Омска в Коми на заработки. Конфликт вахтовиков закончился трагически. Один из спорщиков умер, второму светит колония.

- По данным следствия, в ночь на 30 сентября текущего года на дороге в районе производственной базе по улице Северной между 50-летним вахтовиком и его 46-летним знакомым, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений возник конфликт, переросший в борьбу, в ходе которой первый удушил второго, - сообщает пресс-служба СУСК России по Республике Коми.

Предполагаемого виновника случившегося взяли под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.