Омич утащил бочку с пивом из магазина

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-02T07:31:38+03:00

Для этого ему пришлось притвориться грузчиком

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В магазине по улице Звездова произошла необычная кража. Сотрудники магазина обнаружили, что пропала 50-литровая бочка с пивом. Хозяин магазина тут же обратился в полицию.

При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что в подсобное помещение заходил посторонний мужчина, в нем они опознали ранее судимого жителя Центрального округа. Сотрудники полиции обнаружили бочку у него дома.

Оказалось, что мужчина пришел в магазин вместе с другом, заметив открытую дверь в подсобное помещение, он зашел туда и взял 50-литровую бочку. Своему другу он сказал, что работает в этом магазине грузчиком, и бочку ему выдали в качестве зарплаты.

- Сейчас грабителю грозит лишение свободы до двух лет, - сообщили в пресс-службе полиции.