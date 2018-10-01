Омича посадили за слишком сильную любовь к теще

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-01T14:48:46+03:00

Изменить размер текста: A A

35-летнего омича признали виновным в изнасиловании своей тещи, с которой он проживал в одной квартире. В пресс-службе Следственного комитета по Омской области сообщили, что омич совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения еще в июне 2018 года. После происшествия женщина обратилась в полицию.

Мужчина полностью признал свою вину, объяснив свое поведение тем, что испытывал к женщине сильную любовь.

Теперь суд назначил любвеобильному омичу приговор в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.