2018-10-01T14:48:46+03:00
Происшествия

Омича посадили за слишком сильную любовь к теще

В порыве чувств мужчина изнасиловал родственницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Виталий АНЬКОВФото: Виталий АНЬКОВ
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35-летнего омича признали виновным в изнасиловании своей тещи, с которой он проживал в одной квартире. В пресс-службе Следственного комитета по Омской области сообщили, что омич совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения еще в июне 2018 года. После происшествия женщина обратилась в полицию.

Мужчина полностью признал свою вину, объяснив свое поведение тем, что испытывал к женщине сильную любовь.

Теперь суд назначил любвеобильному омичу приговор в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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