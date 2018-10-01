2018-10-01T14:01:29+03:00
Общество

Омичи просят убрать столб, который может рухнуть на дорогу

Вся конструкция держится на одной подпорке
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Андрей Хлебко, vk.com/chp55Фото: Андрей Хлебко, vk.com/chp55
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В соцсетях омичи обсуждают столб на улице Куйбышева, который почти полностью перегородил проезжую часть. От падения опору электропередач удерживает только палка, которую кто-то из местных жителей заботливо поставил ней и землей.

- Чей столб, уберите его, пожалуйста! - иронизирует автор поста, выложивший фото в паблике «ЧП Омск».

Люди в комментариях к снимку призывают решить проблему как можно быстрее. Ведь там ходят дети, ездят машины и трагедия может случиться в любую минуту. Некоторые особо находчивые омичи предполагают, что столб может быть шлагбаумом, который перегораживает проезд намеренно.

Впрочем, пока городские службы не убрали опасную конструкцию, лучше обходить это место стороной.

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