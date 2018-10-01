2018-10-01T13:48:06+03:00
Общество

Полежаев заявил, что он непричастен к строительству «Арены Омск»

Комплекс проще снести, чем реконструировать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Полежаев открестился от «Арены Омск».Полежаев открестился от «Арены Омск».Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
Изменить размер текста:

Бывший омский губернатор Леонид Полежаев, при котором строилась «Арена Омск», поделился своей точкой зрения на проблему с ее аварийным состоянием. Напомним, спорткомплекс признан аварийным, из-за чего «Авангард» вынужден проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Руководство клуба заверяет, что ледовую арену сносить не будут. Но специалисты настаивают - проще построить заново, чем проводить реконструкцию.

Накануне Полежаев отверг обвинения в причастности к нынешнему состоянию «Арены Омск», заявив, что он не занимался ее строительством напрямую. Причину разрушения бывший глава региона видит в массовой застройке вокруг спорткомплекса.

- Я не строил его, - сказал Леонид Полежаев в интервью журналу Forbes. - В Омске есть объекты, которые я строил, которые шли по титулу правительства Омской области. Набережная, вокзал, театр «Арлекин», Успенский собор, Христорождественский собор, метромост - я вел эти стройки, я знаком с документацией и сопровождал строительство. А строительство арены вы знаете, кто финансировал. И строили те люди, которые не допускали просто нас к процессу. Я же не полезу проверять, какая там документация. Дареному коню в зубы не смотрят - довольны были тем, что они строят объект.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омича посадили за слишком сильную любовь к теще
Продукты хранили неправильно
Омичи просят убрать столб, который может рухнуть на дорогу
Звезда шоу «Однажды в России» Карина Зверева: «У меня дома нет портрета Дориана Грея»
«Росводоканал Омск» назвал «отличников» и «двоечников» платёжной дисциплины
В гостях у омского Химика побывали 17 творческих коллективов
Омичка и ее восьмилетняя дочь чуть не погибли в горящей машине
Ментальная арифметика, как один из самых эффективных методов математических вычислений.
Мэрия работает над улучшением инвестиционного климата Омска
Сотрудники омской Росгвардии с Днем пожилого человека поздравили ветеранов службы
В рамках всероссийской акции «Вальс нашей молодости» омская Росгвардия провела праздничный концерт
Омичам рассказали, как будет ходить автобус до Центрального рынка
Омский боец Корешков проиграл в Сан-Хосе
Пропавшая в Омске пенсионерка попала под тепловоз
В Омске произошло тройное ДТП с пожарной машиной
В Омске осудили мужчину, который забил топором критиковавшего его коллегу
Девушка на «Инфинити» сбила полицейского и скрылась
На фестивале кинодебютов «Движение» в Омске победил фильм о многоженце
Эксперты назвали среднюю зарплату в Омске
Омич создал робота-продавца Арину
Омичам вынесли приговор за торговлю костями мамонта
Сбербанк предлагает кредит без документов о доходе
Юбилейный мост в Омске откроют уже на этой неделе