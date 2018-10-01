Полежаев заявил, что он непричастен к строительству «Арены Омск»

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-01T13:48:06+03:00

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Бывший омский губернатор Леонид Полежаев, при котором строилась «Арена Омск», поделился своей точкой зрения на проблему с ее аварийным состоянием. Напомним, спорткомплекс признан аварийным, из-за чего «Авангард» вынужден проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Руководство клуба заверяет, что ледовую арену сносить не будут. Но специалисты настаивают - проще построить заново, чем проводить реконструкцию.

Накануне Полежаев отверг обвинения в причастности к нынешнему состоянию «Арены Омск», заявив, что он не занимался ее строительством напрямую. Причину разрушения бывший глава региона видит в массовой застройке вокруг спорткомплекса.

- Я не строил его, - сказал Леонид Полежаев в интервью журналу Forbes. - В Омске есть объекты, которые я строил, которые шли по титулу правительства Омской области. Набережная, вокзал, театр «Арлекин», Успенский собор, Христорождественский собор, метромост - я вел эти стройки, я знаком с документацией и сопровождал строительство. А строительство арены вы знаете, кто финансировал. И строили те люди, которые не допускали просто нас к процессу. Я же не полезу проверять, какая там документация. Дареному коню в зубы не смотрят - довольны были тем, что они строят объект.