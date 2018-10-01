«Росводоканал Омск» назвал «отличников» и «двоечников» платёжной дисциплины

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-01T12:40:07+03:00

В рамках информационного проекта «Доска почёта/Угол позора» «Росводоканал Омск» (входит в ГК «Росводоканал») составил пятёрку лучших и худших плательщиков-юридических лиц за услуги водоснабжения и водоотведения на сентябрь 2018 года.

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Открывает антирейтинг потребителей ООО «ЗСК-1» - долг завода строительных конструкций - более 670 тысяч рублей. На втором месте ООО «Хлебопродукт» с долгом превышающим 230 тысяч рублей. «Бронза» досталась ООО «Омскконсервпродукт» за сумму долга в 180 тысяч рублей. Также среди злостных должников – ООО «Находка Плюс» и индивидуальный предприниматель Исупова О.А. Оба потребителя 4 месяца не оплачивают за услуги предприятия, накопив суммарно 205 тысяч рублей задолженности.

В отдельную группу должников можно выделить организации и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются откачкой сточных вод у потребителей. Содержимое АС-бочек по правилам должно сливаться в строго отведённых местах, чтобы сточные воды прошли необходимую очистку. Все организации, специализирующиеся на откачке стоков, заключают с водоканалом договоры на приём сточных вод. К сожалению, не все из них исполняют свои обязательства по оплате. В числе должников ИП Ганжа А.В., ООО «ЭПС-сервис», ООО «Университет экологических проблем». Общая задолженность этой группы потребителей превысила 400 тысяч рублей.

«В компании обеспокоены низкой платёжной дисциплиной ряда потребителей из числа юридических лиц. Некоторые не оплачивают оказанные услуги 3 - 4 месяца и более. Зачастую задолженность за длительный период накапливают индивидуальные предприниматели. Безусловно, мы ведём активную работу с должниками: информируем, проводим переговоры, подаём иски в суды, злостным должникам ограничиваем водоснабжение и водоотведение. В отопительный сезон 2018 года предприятие вошло с дебиторской задолженностью потребителей на уровне прошлого года. На 1 сентября долги предприятий, организаций и населения составили 742,5 млн рублей», - рассказала коммерческий директор ОАО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.

В то же время, омский водоканал отмечает организации, которые добросовестно и в срок оплачивают потреблённые ресурсы. В пятёрку компаний с лучшей платёжной дисциплиной в сентябре 2018 года вошли ОАО «ТГКом», ОАО «Автогенный завод», ООО «Родео-Моторс», завод железобетонных конструкций №7, и медицинский центр «Евромед».