2018-10-01T12:32:39+03:00
Общество

В гостях у омского Химика побывали 17 творческих коллективов

В минувшее воскресенье, 30 сентября, на сцене ОМЦ «Химик» состоялся гала-концерт межрегионального фестиваля «БУМ»
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Праздник юмора с двадцатипятилетней историей, каждый год удивляющий зрителей креативными выступлениями и режиссерскими находками. За время существования «БУМа» его участниками были более 80 театров из различных уголков России. Среди наиболее известных выходцев «БУМа» - Максим Аксенов - директор телекомпании «АГА», трехкратный обладатель приза «Лучший актер фестиваля БУМ» Сергей Дроботенко - участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», театр «Братья по разуму». В этом году за три фестивальных дня выступили 17 творческих коллективов из Омска, Самары, Ханты Мансийска и других городов.

«Не смешно!»

На пресс конференции члены жюри высказались по поводу качества и глубины юмора. Сергей Нетиевский - бывший участник шоу «Уральские пельмени» отметил, что молодежь по-другому воспринимает мир:«Очень много интернета, очень много позволено сейчас. Юмор спустился. Хочется шутить на темы, которые нас окружают, может быть делают лучше, потому что шутя на пошлые темы, ты не растешь, тебя это не заряжает правильной вибрацией».

-Как вы можете оценить выступление команд прошедших двух дней фестиваля? - спросили Максима Аксенова.

Первый день удручающее впечатление оставил. Я вставал и говорил:«Не смешно!» Второй день порадовал. Наши северные гости с Ханты Мансийска очень здорово отработали, и в гала-концерт мы взяли одну миниатюру из Брянска, одну миниатюру из Самары, потому что больше, к сожалению, эти хорошие коллективы ничего не показали. А вот ближе к Сибири, в том числе омский «Винегрет» очень порадовал.

Право на сцену нужно заслужить

«Самое важное, - отметил Сергей Бронеславец, - что мы не просто сидим в жюри, а разбираем выступления коллективов и говорим, что плохо, почему плохо и как сделать чтобы было хорошо. Есть заинтересованность в их дальнейшем росте развитии движении, потому что у большинства коллективов как бы игра в театр. Они не до конца понимают, что для того чтобы выйти на сцену, нужно иметь определенное право, нужно заслужить его и быть достойным внимания зрителя.

Были некоторые коллективы, которые считали себя обиженными, что их выступление прервали, но после второго дня ребята поняли, что вина-то не в ком-то постороннем, а в себе, и надо на примере этих людей учиться просто и стремиться, достигать результата».

Раз-ви-ти-я!

«Есть куда развиваться, и слава Богу! - говорит Максим Аксенов. Слава Богу Бум живет, и мы готовы его поддерживать, и очень хочется, чтобы эта традиция продолжалась. И я просто счастлив, что есть Тимофей Александрович, который поддерживает фестиваль, и что он идет. Я буду настаивать, чтобы у БУМа была федеральная история, потому что этот фестиваль достоин иметь федеральную историю».

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