2018-10-01T12:29:46+03:00
Общество

Ментальная арифметика, как один из самых эффективных методов математических вычислений.

Что же дают тренировки ментальной арифметикой?
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Развитие концентрации и внимания;

Работа правого и левого полушарий одновременно;

Развитие скорости мыслительных процессов;

Пространственное и образное мышление;

Сложение и вычитание в уме двух и трехзначных чисел быстро с скоростью (пригодиться как в школе так и во взрослой жизни);

Креативное мышление.

Курс рассчитан на детей в возрасте от 4х до 18ти лет. Занятия проходят 2 раза в неделю. Время посещения занятий подбирается индивидуально.

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