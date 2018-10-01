Ментальная арифметика, как один из самых эффективных методов математических вычислений.
Что же дают тренировки ментальной арифметикой?
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Развитие концентрации и внимания;
Работа правого и левого полушарий одновременно;
Развитие скорости мыслительных процессов;
Пространственное и образное мышление;
Сложение и вычитание в уме двух и трехзначных чисел быстро с скоростью (пригодиться как в школе так и во взрослой жизни);
Креативное мышление.
Курс рассчитан на детей в возрасте от 4х до 18ти лет. Занятия проходят 2 раза в неделю. Время посещения занятий подбирается индивидуально.
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