Ментальная арифметика, как один из самых эффективных методов математических вычислений.

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-01T12:29:46+03:00

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Развитие концентрации и внимания;

Работа правого и левого полушарий одновременно;

Развитие скорости мыслительных процессов;

Пространственное и образное мышление;

Сложение и вычитание в уме двух и трехзначных чисел быстро с скоростью (пригодиться как в школе так и во взрослой жизни);

Креативное мышление.

Курс рассчитан на детей в возрасте от 4х до 18ти лет. Занятия проходят 2 раза в неделю. Время посещения занятий подбирается индивидуально.

Записаться на БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок, в школу скорочтения и развития интеллекта IQ007, можно по телефону: 504-007

ул. Фрунзе, 1, корп. 4, оф. 608 (ТК "Миллениум" 6 эт.)

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