Мэрия работает над улучшением инвестиционного климата Омска

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-01T11:22:09+03:00

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Впервые за долгое время администрация города провела заседание Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Омске.

БИЗНЕСУ ДОЛЖНО СТАТЬ ПРОЩЕ

Председателем совета выступает мэр Омска Оксана Фадина, в его состав входят руководители почти всех общественных объединений и организаций, представители высших учебных заведений города, руководители научных организаций, промышленных ассоциаций и союзов; общественных формирований, которые защищают интересы малого и среднего предпринимательства. В работе совета также принимают участие руководители региональных министерств, депутаты Омского городского совета. Главной темой обсуждения на этот раз стала Стратегия социально-экономического развития города до 2030 года - непосредственно разработка и механизмы реализации.

Большой блок документа занимает тема инвестиционной привлекательности города. Без нее невозможны стабильное развитие и рост экономических показателей.

Однако для улучшения инвестклимата и привлечения в регион дополнительных средств важно решить ряд первоочередных задач. В их числе: упрощение процедур ведения бизнеса, развитие инвестиционной инфраструктуры, внедрение лучших региональных и муниципальных практик.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Как отметила мэр Омска Оксана Фадина, чтобы решать проблемы, которые возникают при реализации инвестиционных проектов, необходимы системные подходы и определение того механизма, который будет меняться в зависимости от меняющихся условий.

При этом глава города справедливо считает: предлагать такого рода инструменты должны не только чиновники мэрии. Это должно быть компромиссное, комплексное, эффективное решение в рамках диалога.

- Мы начнем с коллегами в целом обсуждать стратегию до 2030 года, где определены 4 крупные направления,- подчеркнула Оксана Фадина. - Одно из них - развитие экономики города Омска. Это в первую очередь любые предпринимательские инициативы, это возможность реализовывать инвестиционные проекты. Мы хотим предложить членам инвестиционного совета вместе в рамках проекта Стратегии подготовить те самые предложения в механизм реализации инвестиционных проектов и запуска новых производств.

КСТАТИ

На текущей неделе проект Стратегии-2030 проходит обсуждение на секциях координационных советов. На каждом рассматриваются приоритеты развития соответствующих сфер и отраслей - социальная политика, экология, архитектура и градостроительство, городское хозяйство и транспорт, образование, культура, молодежная политика, физкультура и спорт. Итогом недельных обсуждений станет запланированное на пятницу заседание совета по территориальному общественному самоуправлению.