2018-10-01T11:17:16+03:00
Общество

Сотрудники омской Росгвардии с Днем пожилого человека поздравили ветеранов службы

Ветеранам были вручены памятные подарки и выражены слова благодарности
Анна МИКУЛА
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Фото: Управление Росгвардии по Омской областиФото: Управление Росгвардии по Омской области
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Накануне сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в преддверии Дня пожилого человека поздравили ветеранов службы. Они посетили Николая Филипповича Самойлова, Наталью Аркадьевну Пряничнекову, Минигула Зяппаровича Ахметзянова, Петра Федоровича Осипкова и Виктора Александровича Рыжкова.

- Долгих лет жизни, крепкого здоровья, пусть вас окружает любовь родных и близких, а их успехи наполняют душу гордостью! - пожелали им сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Ветеранам были вручены подарки и выражены слова благодарности за беззаветную преданность избранной профессии.

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Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

- 1 октября - это особый день, который призван напомнить всем о неразрывной связи времен, о долге перед старшим поколением. Это те наши сограждане, которые служат нам примером для подражания и всегда помогут в любой ситуации мудрым советом, - отметила инспектор отдела кадров Управления вневедомственной охраны Мария Беляева.

Ветераны поблагодарили сотрудников Росгвардии за оказанное внимание и памятные подарки.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

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