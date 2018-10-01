В рамках всероссийской акции «Вальс нашей молодости» омская Росгвардия провела праздничный концерт

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-01T11:07:52+03:00

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В рамках всероссийской акции Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Вальс нашей молодости» сотрудники и ветераны Управления Росгвардии по Омской области и Омского областного учебного центра подготовки личного состава организовали праздничный концерт в городском парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Каждый желающий получил возможность стать частью праздника и станцевать под аккомпанементы военного оркестра «Белые медведи» войсковой части Росгвардии. Насыщенная концертная программа впечатлила не только взрослых, но и юных гостей; дети с удовольствием плясали под песни вокального ансамбля «Молодая гвардия». В этот осенний день, наслаждаясь музыкой, омичи согревались горячим чаем и вкусной кашей, которыми всех гостей концерта угощали военнослужащие войсковой части Росгвардии, на организованной полевой кухне.

- Праздник получился по-настоящему душевным, а самое главное, что посетить его можно было всей семьей, как и поступили наши коллеги - ветераны и сотрудники Росгвардии, - отметил председатель общественной организации ветеранов войск правопорядка России по Омской области Александр Мельников.