Омский боец Корешков проиграл в Сан-Хосе

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-01T10:46:51+03:00

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В калифорнийском Сан-Хосе завершился бой в четвертьфинале Гран-при по смешанным единоборствам Bellator, где омский боец Андрей Корешков встретился с бразильцем Дугласом Лима.

Бразилец победил омича удушающим приемом в пятом раунде поединка. В целом поединок был не слишком насыщен активными действиями, а к пятому раунду преимущество бразильца стало очевидным. Победитель этого боя вышел в полуфинал, где он сможет продолжить борьбу за главный приз турнира - 1 млн долларов от известного американского рэпера 50 Cent.

Омский боец извинился перед болельщиками за свое неудачное выступление на своей странице и рассказал о причинах проигрыша.

- Мой соперник был лучше меня во всем, моя неуверенность в своих силах и мои недоработки вылились в такой результат. По собственной вине я проиграл этот бой! - сказал Корешков.