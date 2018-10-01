2018-10-01T09:53:17+03:00
Происшествия

Пропавшая в Омске пенсионерка попала под тепловоз

Родственники искали ее несколько суток
Анна МИКУЛА
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Фото: соцсетиФото: соцсетиФото: СОЦСЕТИ
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Напомним, родные 76-летней пенсионерки Галины Крипцовой забили в субботу. По их словам, пожилая женщина, страдавшая проблемами с памятью и ориентацией в пространстве, вышла на прогулку вместе с мужем. Супруг ненадолго отвлекся, а его супруга в это время куда-то ушла и исчезла.

Накануне бабушку нашли в районе гипермаркета «Лента». К сожалению, мертвой. Выяснилось, что женщина добралась от улицы Тюленина до Амурского поселка. Там она попала под тепловоз.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит по данному факту доследственную проверку.

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