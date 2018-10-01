2018-10-01T09:45:37+03:00
Происшествия

В Омске произошло тройное ДТП с пожарной машиной

Авария случилась на Левобережье
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: vk.com/inci55/Анастасия ЯрославцеваФото: vk.com/inci55/Анастасия Ярославцева
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Сегодня, 1 октября, на Левом берегу случилась необычная авария. Около десяти утра иномарка «Рено Меган» столкнулась с пожарной машиной. ДТП произошло в районе «АТ-Маркета». В результате аварии оказалась полностью повреждена передняя часть иномарки. Пожарным пришлось заливать водой проезжую часть и машину, чтобы избежать возгорания.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, водитель «Рено Меган» сначала столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, который заехал на встречную полосу при повороте к «АТ-Маркет», а потом по инерции допустил столкновение со стоявший на перекрестке пожарной машиной. Последняя ехала на вызов.

В аварии никто серьезно не пострадал, обстоятельства происшедшего выясняются.

Фото: vk.com/inci55/Анастасия Ярославцева

Фото: vk.com/inci55/Анастасия Ярославцева

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