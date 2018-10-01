2018-10-01T10:56:51+03:00
Происшествия

В Омске осудили мужчину, который забил топором критиковавшего его коллегу

Ближайшие три года он проведет в колонии
Анна МИКУЛА
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Несдержанному вахтовику грозит до 3 лет колонии.Несдержанному вахтовику грозит до 3 лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Омске вынесли приговор 35-летнему жителю Кемеровской области. Михаила Хлынова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Все произошло в мае в квартире, которую для своих сотрудников снимал работодатель. Коллега раскритиковал качество работы Хлынова. Тот обиделся, а поскольку был пьян, не придумал ничего лучше, как избить врага. Когда оппонент заснул дебошир, оскорбленный в своих профессиональных чувствах, кемеровчанин семь раз ударил его рукояткой топора.

- Своими действиями он причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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