2018-10-01T09:07:55+03:00
Происшествия

Девушка на «Инфинити» сбила полицейского и скрылась

Теперь ей грозит до 5 лет колонии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Елена КосухинаФото: Елена Косухина
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Омичи бурно обсуждают в соцсетях вчерашний инцидент со сбитым полицейским. По словам очевидцев, сотрудник ГИБДД остановил тонированную «Инфинити», за рулем которой находилась девушка, рядом сидел парень. При просьбе предъявить документы автоледи резко рванула вперед, сбив стража порядка с ног. Несмотря на то, что мужчина получил травму, водитель уехала с места происшествия.

- На улице Маяковского, на светофоре около «1000 мелочей» из машины выбежали девушка в синем пальто и парень. Они быстро поменялись местами (водительским и пассажирским). Минуя перекресток около ОмГУПСа, умчались прямо по улице Маяковского, - рассказывает очевидец.

В комментариях омичи возмущаются и говорят, что за машиной сразу же отправилась погоня. В пресс-службе омской полиции, сообщили, что беглецов уже задержали и выясняют все обстоятельства происшествия.

Также доследственную проверку начали в региональном Следственном комитете. Если вину девушки-водителя докажут, ей грозит до 5 лет колонии.

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